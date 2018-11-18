"المالية المركزية" بالشارقة توقع اتفاقية لتقديم خدمات "تحصيل"

الشارقة 24:

وقّعت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة رضا الأنصاري للصرافة، لتقديم خدمات نظام الإيصال الذكي "تحصيل"، إلى كافة الأفراد ومتعاملي الدائرة الحكومية في الشارقة، من خلال كافة فروع شركة رضا الانصاري للصرافة الحالية والمستقبلية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، بحضور سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وحميد رضا الأنصاري، المدير التنفيذي لشركة رضا الأنصاري للصرافة، وعدد من مسؤولي ومدراء الطرفين، حيث تعكس الاتفاقية مدى الاهتمام برفع مستوى رضا العملاء والتيسير عليهم.

ومن خلال هذه الاتفاقية تسعى دائرة المالية المركزية، إلى تطوير نظام الايصال الذكي "تحصيل"، بحيث يكون قادراً على خدمة كافة الأفراد الطبيعيين والاعتباريين المتعاملين مع حكومة الشارقة، إلى جانب التيسير على عملاء النظام وتمكينهم من القيام بالعديد من الخدمات.

وأكد سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن حكومة الشارقة تسعى بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تطبيق أفضل الأنظمة للتيسير على المتعاملين معها، عبر إيجاد حلول مختلفة لتمكين العملاء من سداد الرسوم المستحقة عليهم، على أن تتسم هذه الحلول بالمرونة والأمان لكافة الأطراف.

وأضاف الصايغ، أن دائرة المالية المركزية في الشارقة، تقوم بتنفيذ عدد من الخطوات التي تساهم في تذليل العقبات التي يمكن أن تواجه متعاملي الجهات الحكومية، وبلا شك أن الاتفاقية مع شركة رضا الأنصاري للصرافة، تعد واحدة من الحلول التي سعت الدائرة إلى تطبيقها، من أجل التسهيل على العملاء، وتحقيق المرونة في عمليات التحصيل.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، السعي دائماً نحو الأفضل والأسبقية، في مجالات التسهيل على المتعاملين مع الحكومة، عبر توفير كافة السبل والأنظمة التي تمكنهم من دفع رسوم المعاملات، مع الحرص دائماً على تطبيق أفضل الأنظمة التي يمكنها جعل العمل متميزاً.