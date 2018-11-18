المكسيكيون يسعون لاقتناص العروض في موسم "إل بوين فين" للتسوق

الشارقة 24 – رويترز:

استيقظ المكسيكيون مبكراً صباح الجمعة، ليستفيدوا من عروض وتخفيضات في موسم سنوي للتسوق، يعرف بـ "إل بوين فين"، أو "النهاية الجيدة".

المتسوقون في هذا الموسم يسعون لاقتناص البضائع التي تباع بأسعار مخفضة، وخاصةً أجهزة التلفزيون والحواسيب والهواتف المحمولة وألعاب الفيديو والأجهزة المنزلية.

وتشجع أيضاً بطاقات ائتمانية كثيرة هذه المناسبة بعدم احتساب فوائد على فترات تتراوح ما بين 12 و18 شهراً، إذا ما أجريت عملية الشراء من خلال تلك البطاقات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قال، سيرجيو كادينا أحد المتسوقين وكان يشتري دراجة نارية، إنه ولكي يبدأ في ادخار بعض المال، فإنه دفع ثمن الدراجة ببطاقة الائتمان، لكي يستفيد من الشهور التي لا تحتسب فيها الفائدة، مضيفاً أن ذلك إضافةً إلى التخفيضات يساعده كثيراً في شراء احتياجاته خلال هذا الموسم.

ويقام موسم "إل بوين فين"، هذا العام في الفترة ما بين 17 و20 من نوفمبر الجاري، وهو حملة تستهدف زيادة إنفاق المستهلكين، وأطلقت لأول مرة عام 2011، بدعم من الحكومة المكسيكية والقطاع الخاص.