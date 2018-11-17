انطلاق "مؤتمر التعاون الصناعي" الإثنين

الشارقة 24:

تنطلق الإثنين فعاليات الدورة الثانية من "مؤتمر التعاون الصناعي وسلاسل التوريد" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

ويشكل المؤتمر الذي تستضيفه غرفة الشارقة في مقرها، فرصة مهمة لاستشراف التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي، والتعرف على آفاق ومجالات التصنيع المستقبلية وسبل تطوير القطاع الصناعي وتسريع وتيرة توريد المنتجات بالاستفادة من التحولات الرقمية المتسارعة.

ويناقش المؤتمر، الذي يشارك به نخبة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في الشارقة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات الصناعية المحلية والعالمية العاملة في مجال الصناعة والتوريد، أبرز تحديات ومعوقات التصنيع والأعمال الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الصناعة وسلسة التوريد، إلى جانب تبادل وجهات النظر وطرح الأفكار والمبادرات الداعمة لتحقيق أهداف المؤتمر.

ويحتوي "مؤتمر التعاون الصناعي وسلاسل التوريد" على 3 جلسات، تحمل الأولى عنوان "سلسلة التعاون الصناعي وتنمية الصادرات"، والثانية بعنوان "الابتكار في سلسلة التوريد - الفرص والتحديات"، والثالثة بعنوان "رعاية ريادة الأعمال وسلسلة التوريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، بالإضافة إلى الكلمات الافتتاحية التي سيلقيها سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإسماعيل عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة استراتا للطيران، إضافة إلى نخبة من المتحدثين الذين يمثلون العديد من الجهات الاقتصادية الصناعية على مستوى دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، وسيتخلل المؤتمر تكريم أفضل 10 شركات مصدرة من إمارة الشارقة لعام 2017.

وأوضحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تنظيم هذا المؤتمر يندرج في إطار التزامها بترويج الأعمال في الشارقة، ومساعدة أعضائها على اكتشاف أسواق عالمية جديدة وتطوير مواردهم وإكسابهم القدرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يعزّز من فرص تصدير منتجاتهم.