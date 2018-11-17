"استثمر في الشارقة" يختتم مشاركته في "غوينع غلوبال"

الشارقة 24 – وام:

اختتم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، مشاركته في معرض "غوينع غلوبال" في العاصمة البريطانية لندن، الذي شهد حضور 80 خبيراً اقتصادياً من 20 دولة.

قدّم محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي للمكتب، ندوة تحت عنوان "الشارقة بوابتك لمنطقة الشرق الأوسط"، وذلك خلال فعاليات "إكسبو الاستثمار الأجنبي المباشر"، المقام على هامش المعرض، الذي ضم خبراء ومختصين اقتصاديين يمثلون أبرز قطاعات الأعمال مثل التكنولوجيا واللوجستيات، إضافةً إلى حوالي 60 مورداً من مختلف أنحاء العالم، ومختصين بتقديم خدمات وحلول للباحثين عن الاستثمارات الخارجية.

وأشار المشرخ إلى أن إمارة الشارقة تلتزم بتقديم كل ما يحتاجه المستثمرون والشركات العالمية من مزايا وخدمات وبنية تحتية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، وأنها تمثل مركزاً مهماً وأساسياً للتجارة والاستثمارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط لما تمتاز به من محفزات استثمارية تجعلها سوقاً واعدة قائمة على نهج التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى تركيزها على قطاعات استثمارية حيوية تشهد نمواً متناغماً، منها الصناعة وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وسلط المشرخ، خلال مشاركته، الضوء على أحدث التطورات الاقتصادية التي شهدتها الشارقة والتسهيلات والحوافز التي تقدمها في القطاعات الحيوية التي تهم الشركات الأوروبية، مثل التجارة والسياحة والضيافة والبيئة والصحة واللوجستيات.

ونوه بأن المرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية واستدامة نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، شكّل إضافة نوعية لعملية الاستثمار المباشر للشارقة، ودعم مساعي مكتب "استثمر في الشارقة" في ربط المستثمرين بالقطاعات الواعدة بالإمارة، التي تؤدي دوراً أساسياً كمنصات مركزية للاستثمارات طويلة المدى في الدولة.

ولفت إلى أن مكتب "استثمر في الشارقة" وقع خلال جولاته الأوروبية الأخيرة اتفاقيات مع شركات أبدت رغبتها بتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من الشارقة، ما يسهم بنمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى لإمارة وتعزيز مكانتها وحضورها في الأسواق العالمية.

ويتيح المعرض الذي استمر يومين في مركز إكسل للمعارض، الاطلاع على أبرز القطاعات التي تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب التطورات التكنولوجية حول العالم وتقديم خدمات نوعية تحفز المستثمرين لتوسيع محفظة استثماراتهم في الاقتصادات النامية والناشئة على حد سواء.

ويعد "غوينع غلوبال" من أهم المعارض الأوروبية التي توفر شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات عالمية ترغب في توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط لزيادة حركة التبادل التجاري.