في قمة "أبيك"

مايك بنس: إنهاء الإجراءات التجارية ضد الصين مرهون بتغيير سياساتها

  • السبت 17, نوفمبر 2018 في 9:33 ص
  • نائب الرئيس الأميركي خلال حضوره اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي
    نائب الرئيس الأميركي خلال حضوره اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي
أكد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السبت، أن الولايات المتحدة لن تغير نهجها ما لم تغير الصين أساليبها.
الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السبت، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إجراءاتها التجارية ضد الصين، إلا بعد أن تعدل بكين سياساتها التجارية.
 
وشدد بنس في كلمة أمام اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" في بابوا غينيا الجديدة، على أن الولايات المتحدة لن تلغي التعريفات الجمركية مع الصين، إلا بعد أن تغير سياساتها.
 
وأضاف أن أميركا اتخذت إجراء حاسماً لمعالجة الخلل الذي تواجهه مع الصين، تمثل بفرض تعريفات جمركية على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار، وبوسعها زيادة هذا الرقم إلى المثلين.