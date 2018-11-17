الذهب يقفز مع هبوط الدولار والبلاديوم يسجل مستوى قياسياً

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار الذهب، بما يصل إلى 1%، يوم الجمعة، مع هبوط الدولار، بعد أن أدلى مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي، بتعليقات حذرة، بشأن توقعات زيادات أسعار الفائدة، بينما سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً مدفوعاً، بمخاوف من نقص في الإمدادات.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى 1225.29 دولار للأوقية "الأونصة"، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من نوفمبر الجاري، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7% عند 1221.71 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع مرتفعاً، أكثر من 1%، وهو أفضل أداء له في خمسة أسابيع.

وصعدت العقود الأميركية للذهب ثمانية دولارات، أو 0.7%، لتبلغ عند التسوية 1223 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.7% إلى 1176.20 دولار للأوقية، منهياً الأسبوع، على مكاسب تزيد عن 5%.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً، عند 1185.40 دولار للأوقية، مقترباً من مستوى التعادل مع الذهب للمرة الأولى في 16 عاماً.

وصعدت الفضة 0.9% إلى 14.41 دولار للأوقية، منهية الأسبوع، على مكاسب تزيد عن 1%.

وارتفع البلاتين 0.5%، إلى 844.90 دولار للأوقية، لكنه أنهى الأسبوع على انخفاض طفيف.