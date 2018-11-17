أعلى سد في العالم يدخل الخدمة في طاجيكستان

الشارقة 24 - د ب أ:

أزيح الستار، يوم الجمعة، عن أعلى سد في العالم في طاجيكستان، حيث دخل العمل بشكل رسمي.

وأطلق الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، إشارة بدء تشغيل التوربين الأول، من بين ستة توربينات عملاقة، في محطة روجون الكهرومائية المجاورة.

ويبلغ ارتفاع السد المثير للجدل 335 متراً، وهو أعلى بنحو 30 متراً من سد صيني حمل الرقم القياسي السابق.

وتم تصميم السد، للتخفيف من نقص الكهرباء، في واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الفقيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين نسمة، والتي تحدها أفغانستان من الجنوب، والصين من الشرق.

وبدأ العمل في السد في أواخر 2016، ونفذته شركة البناء الإيطالية ساليني إمبريجيلو، إلى جانب 70 شركة مقاولات من الباطن، ومن بينها شركات من روسيا والصين وألمانيا، بتكلفة تقدر بـنحو 3.55 مليار يورو "4.05 مليار دولار".

وقبل أن يبدأ البناء، بدأت الدولتان الجارتان لطاجيكستان، وهما أوزبكستان وكازاخستان، في انتقاد المشروع خشية أن يتسبب السد، القائم على نهر فاخش في جنوب طاجيكستان، بقطع إمدادات المياه عن حقول القطن والقمح.

وبدأ العمل في الأصل في منطقة روجون في عام 1976، لكنه توقف بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي والحرب الأهلية التالية التي شهدتها طاجيكستان، وذلك من بين عوامل أخرى.