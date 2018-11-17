ترامب يؤكد رغبة الصين في عقد اتفاق تجاري مع أميركا

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مع إمكانية تجنب فرض جولة جديدة من العقوبات الأميركية على السلع الصينية، والتي قد تؤثر وبصورة كبيرة، على العلاقات التجارية، بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أن الصين تريد عقد اتفاق، وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، وأكد قبل اجتماعه المنتظر مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الحالي، على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى، تلقي الولايات المتحدة قائمة تنازلات محتملة من الصين.

وأضاف الرئيس الأميركي، أنه كان هناك 142 بنداً في القائمة، وفي حين يشعر ترامب أنه مازالت هناك أربع أو خمس نقاط غير موجودة في القائمة، فإنها قائمة شبه كاملة.

وتتهم الإدارة الأميركية الصين، بارتكاب ممارسات تجارية غير نزيهة، ما يمنحها مزايا تنافسية في مواجهة الولايات المتحدة.

وأكد ترامب، أنه يريد فتح الاقتصاد الصيني أمام الشركات الأميركية، مشيراً إلى أن الرغبة في الوصول، إلى اتفاقيات تجارية، يجب أن تكون متبادلة.