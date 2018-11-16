اختتام معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"

الشارقة 24 – وام:

اختتمت يوم الخميس، في أبوظبي، فعاليات النسخة الـ 21 لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2018"، التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمشاركة واسعة من جهات محلية وعالمية.

وشهد المعرض، الذي أقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى أربعة أيام، مشاركة 2200 شركة من أكثر من 125 دولة، إلى جانب خبراء وصانعي قرار في قطاع النفط والغاز، لمناقشة تحديات الطاقة المستقبلية، والتحولات غير المسبوقة في قطاع النفط، وبحضور أكثر من 100 وزير للطاقة والنفط ورئيس تنفيذي، من كبار قيادات شركات النفط العالمية .

ويعد المعرض، الذي شهد تضمن 600 جلسة حوارية، منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والتي من شأنها تمكين الخبراء والمختصين في قطاع النفط العالمي، من تبادل المعلومات والأفكار، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم، حيث أصبح ملتقى مهما للشركات في الاستفادة من فرص بناء شراكات والاستثمار في أبوظبي.

وأوضح سعادة علي خليفة الشامسي رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2018، أن المعرض شهد نمواً متسارعاً، من حيث الحجم والتأثير، ونجح بتجاوز الزوار 120 ألفاً، وتميزت دورته الحالية بأنها جاءت متزامنة مع عام زايد، وإعلان استراتيجية زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، واعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة العمل الجديدة لـ " أدنوك"، التي تشمل زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم، للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023.