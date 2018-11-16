54.4 مليار درهم إيرادات طيران الإمارات في 6 أشهر

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مجموعة طيران الإمارات، يوم الخميس، نتائجها نصف السنوية 2018-2019، التي أظهرت نمواً مضطرداً في الإيرادات، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة، إلا أن الأرباح تأثرت بالارتفاع الكبير في أسعار النفط، وتذبذب أسعار صرف العملات في بعض الأسواق، بالإضافة إلى تحديات أخرى تواجهها الناقلة وقطاع السفر عامة.

وبلغت إيرادات المجموعة 54.4 مليار درهم "14.8 مليار دولار أميركي"، عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بارتفاع نسبته 10% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي بلغت خلالها الإيرادات 49.4 مليار درهم "13.5 مليار دولار".

وبحسب بيان للمجموعة أصدرته، يوم الخميس، تراجعت الربحية بنسبة 53%، مقارنةً بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث حققت المجموعة خلال النصف الأول من السنة المالية، 2018-2019، أرباحاً صافية قدرها 1.1 مليار درهم "296 مليون دولار".

وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 21.5 مليار درهم "5.9 مليارات دولار" في 30 سبتمبر 2018، مقارنة مع 25.4 مليار درهم "6.9 مليارات دولار"، في 31 مارس الماضي.

وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن طيران الإمارات ودناتا واصلت النمو بثبات خلال النصف الأول من السنة المالية.