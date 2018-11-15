ورشة تحضيرية لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي بالشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة تحضيرية بعنوان "التخطيط الاقتصادي ومسرعات المستقبل في دولة الإمارات"، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في 20-21 نوفمبر الجاري، والذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت عنوان "مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان".

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، بهدف استعراض تجربة المسرعات الحكومية ومشروع (15 دقيقة فقط لتأسيس الشركات في الإمارات عبر باشر أعمالك)، وهي إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها مؤخراً، من خلال التعاون الوثيق والبناء مع 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال من خلال السماح بمباشرة العمل ضمن إجراءات إلكترونية بسيطة وسريعة لا تتعدى 15 دقيقة، فيما تسمح المبادرة بتأسيس نحو 1200 نشاط اقتصادي، عبر منصة إلكترونية واحدة.