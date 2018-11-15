الأخضر يغطي بورصات المنطقة الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس. وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً طفيفاً وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2778.76 نقطة وكان الارتفاع نسبته 0.09%، كما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7662.17 نقطة بأرباح بلغت نسبتها 0.03%، بينما تراجع مؤشر السوق البحرينية بعد أداء سلبي لقطاعاتها بنسبة 0.10% لتقفل عند مستوى 1309.16 نقطة. وانخفضت السوق العمانية ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 4450.56 نقطة وسط ضغط من قطاعي الصناعة والمال. وأخيراً ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.16% لتقفل عند مستوى 1965.55 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والمال.

السوق الإغلاق التغير دبي 2778.76 0.09% السعودية 7662.17 0.03% البحرين 1309.16 0.10% سالب عمان 4450.56 0.20% سالب الأردن 1965.55 0.16%

ارتفاع طفيف في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.38 نقطة أو ما نسبته 0.09% ليقفل عند مستوى 2778.76 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 78 مليون سهم بقيمة 91.9 مليون درهم نفذت من خلال 1457 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.82% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.34% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 3.13% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.14%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.80% وصولاً إلى سعر 1.46 درهم تلاه سهم شركة آن ديجيتال سيرفسس بنسبة 1.90% وصولاً إلى سعر 0.268 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.52% وصولاً إلى سعر 0.215 درهم تلاه سهم دي اكس بي انترتينمنتس بنسبة 3.48% وصولاً إلى سعر 0.333 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.7 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد بواقع 9.9 مليون سهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 16.2 مليون درهم تلاه سهم سلامة بواقع 9.5 مليون درهم.

ارتفاع هامشي في السوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم بعد تباين أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.29 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 7662.17 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 128.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 84 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع تجزئة الأغذية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.08% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.96%، وفي المقابل تصدر قطاع السلع الرأسمالية القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 1.31% تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%.

وسجل سعر سهم جاكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.57% وصولاً إلى سعر 10.70 ريال تلاه سهم الجوف بنسبة 4.39% وصولاً إلى سعر 22.34 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.95% وصولاً إلى سعر 134.0 ريال وتراجع سهم سافكو بنسبة 4.26% وصولاً إلى سعر 76.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.5 مليون سهم تلاه سهم مجموعة السريع بواقع 7.8 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 411.2 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 370.2 مليون ريال.

تراجع قطاعات السوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات اليوم وسط أداء إيجابي لقطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بواقع 1.35 نقطة أو ما نسبته 0.10% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1309.16 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.9 مليون سهم بقيمة 376.9 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تقدم قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.36 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.16 نقطة بينما استقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.100 دولار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.25% وصولاً إلى سعر 0.081 دينار. وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 4.90% وصولاً إلى سعر 0.097 دينار تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 1.45% وصولاً إلى سعر 0.340 دولار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 605 آلاف سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 500 ألف سهم.

مؤشر السوق العمانية يتراجع 0.20%

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات اليوم بضغط من قطاعي الصناعة والمال، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4450.56 نقطة خاسرا 9.01 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 791 ألف ريال نفذت من خلال 365 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.49% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم كلية مجان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.52% وصولاً إلى سعر 0.648 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بنسبة 2.00% وصولاً إلى سعر 0.102 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ظفار للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.94% وصولاً إلى سعر 0.163 ريال تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 7.26% وصولاً إلى سعر 0.115 ريال. واحتل سهم مدينة مسقط للتحلية الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم المدينة للاستثمار بواقع 670.5 ألف سهم. واحتل سهم مدينة مسقط للتحلية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 154.1 ألف ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 71.9 ألف سهم.

السوق الأردنية ترتفع

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بعد أداء إيجابي لقطاعي الصناعة والمال في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1965.558 نقطة ليربح ما نسبته 0.16%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار نفذت من خلال 2428 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 29 شركة واستقرار لأسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.68%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.06% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.21%.

وسجل سعر سهم الوطنية للدواجن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.41% وصولاً إلى سعر 0.71 دينار تلاه سهم سرى للتنمية وللاستثمار بنسبة 4.25% وصولاً إلى سعر 0.49 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.72% وصولاً إلى سعر 2.42 دينار. واحتل سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 493.8 ألف دينار تلاه سهم مناجم الفوسفات الأردنية بواقع 344.5 ألف دينار.