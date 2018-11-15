الصين وأميركا تعلنان استئناف محادثات تجارية رفيعة المستوى

الشارقة 24 – رويترز:

أكد قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إفادة صحفية أسبوعية في بكين يوم الخميس، أن الصين والولايات المتحدة استأنفتا محادثات تجارية رفيعة المستوى لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أنه يعتقد أن واشنطن ستبرم اتفاقاً مع بكين بشأن التجارة لكنه مستعد لفرض مزيد من الرسوم على السلع الصينية في حالة عدم إحراز تقدم.

واستأنف البلدان المحادثات بعد الاتصال عقب جمود استمر ثلاثة أشهر تدهورت خلاله العلاقات حيث اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتدخل في السياسات المحلية والسعي لتقويض ترامب.