37 سفينة على مرسى ميناء "جدة الإسلامي" في آن واحد

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، الخميس، بأن ميناء جدة الواقع في البحر الأحمر، سجل رقمًا قياسيًّا، حيث أرسى على أرصفته 37 سفينة في آن واحد.

وأوضحت أن غاطس السفن يبلغ 13.95 متر، وطوله 229 متراً، ويحمل 73 طناً و623 ألف كيلو جرام من الذرة الشامية، وسفينة يصل طولها إلى 364 متراً، وحمولتها أكثر من 131 طناً من مواد متنوعة.

ويشكل استقبال الميناء هذا العدد الكبير من السفن في الوقت نفسه، تأكيداً لقدرته الاستيعابية وكفاءته التشغيلية على استقبال أكبر عدد من السفن، نظراً إلى تكامل بنيته التحتية، وأرصفته التي تستقبل أكبر سفن الحاويات بالعالم، بطول 400 متر، وبحمولة قصوى 19 ألفاً و800 حاوية قياسية.