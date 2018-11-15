" أدنوك " تبرم اتفاقية إطارية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الشارقة 24 - وام:

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية إطارية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لدراسة فرص التعاون المحتملة في مجالات البحث والتطوير، وتفعيل برامج التدريب لطلاب الجامعة في شركة أدنوك وإتاحة المجال لموظفي الشركة لالتحاق ببرامج الدراسات العليا في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن.

وقع الاتفاقية في مبنى المقر الرئيسي لأدنوك، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، والدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وتشمل الاتفاقية الإطارية دراسة التعاون بين أدنوك وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مجالات البحث والتطوير وتعزيز استخراج النفط وتحسين عمليات تطوير الحقول وتعزيز القيمة من معالجة النفط والغاز في مجال التكرير والبتروكيماويات، والتي ستسهم في الارتقاء بالأداء وتعزيز عوائد الأصول ورأس المال بما يتماشى مع استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي الرامية إلى تحقيق أقصى قيمة في كافة جوانب ومراحل الأعمال.

وستوفر الاتفاقية آلية تتيح لموظفي "أدنوك" الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن تخصصات النفط والغاز الأساسية، والانخراط في دورات تدريبية لاكتساب خبرات قيمة وصقل وتطوير مواهبهم وإبداعاتهم.

وأفاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - بهذه المناسبة - : "يسرنا إبرام هذه الاتفاقية التي تتماشى مع رؤية القيادة بضرورة تطوير كفاءات كوادرنا البشرية، كما أننا فخورون بهذا التعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والذي يعكس العلاقات الأخوية والاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضاف بأن أدنوك مستمرة بالاستثمار في الشراكات المبتكرة القادرة على الارتقاء بالقدرات في مجال البحث والتطوير وبرامج التدريب لكوادرها الذين يشكلون ركيزة أساسية لنجاحها المستقبلي، كما تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجيتنا الرامية إلى توطيد التعاون مع شركاء يمتلكون قدرات وإمكانات عالمية المستوى تعود بالنفع على جميع الأطراف وتساهم في تطوير آلية عمل مستدامة لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي.