شحنتا خام مربان بيعتا لـ "فوجي أويل" من تحميل يناير

الشارقة 24 - رويترز:

ذكرت مصادر تجارية، الخميس، أن "فوجي أويل" اليابانية، لتكرير النفط اشترت شحنتين من خام مربان، الحقل النفطي التابع لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة، تحميل يناير بنفس مستويات الاتفاقات المبرمة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأوضحت المصادر أن إحدى الشحنتين بيعت بخصم 0.45 دولار للبرميل، عن سعر البيع الرسمي للخام، بينما بيعت الثانية بعلاوة 1.90 دولار للبرميل، فوق أسعار دبي المعروضة.

وأضافت أنه من المستبعد أن تشتري شركة "فوجي أويل" أي شحنات فورية أخرى من الشرق الأوسط.