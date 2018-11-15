الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار

سبائك ذهبية وعملات من الدولار في بنك نمساوي

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع سعر الذهب 1%، يوم الأربعاء، بدعم من تراجع طفيف في سعر الدولار، ومع اتجاه المستثمرين إلى تغطية مراكز مدينة.

وفي الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 1%، عند 1214.14 دولار للأوقية "الأونصة"، في أكبر مكسب يومي للذهب، في نحو أسبوعين.

وانخفضت الأسعار في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر الماضي، عند 1195.90 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 8.70 دولار، أو ما يعادل 0.72% في التسوية إلى 1210.10 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى في 16 شهراً، يوم الإثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1%، في المعاملات الفورية إلى 14.12 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم بنحو 1.5% إلى 1126.20 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.1% إلى 833.90 دولار للأوقية.