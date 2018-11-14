"الشؤون الاستراتيجية" يناقش "دبي للتنقل الأخضر 2030"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح الأربعاء، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.

ناقش المجلس العرض المقدم من المجلس الأعلى للطاقة حول استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الرامية لرفع نسب استخدام المركبات الهجينة والكهربائية على مستوى القطاع الحكومي وإمارة دبي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة إدراج المركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي المشتريات السنوية للمركبات الجديدة والمستأجرة في أسطول الحكومة إلى 10 % بحلول عام 2030، والوصول بمجموع المركبات الهجينة والسيارات الكهربائية على مستوى إمارة دبي إلى 10% في عام 2030.

واستعرض المجلس الأعلى للطاقة ملخصاً حول الاستراتيجية وإنجازاتها، حيث أوضح أنه في عام 2015 تم تطوير دراسة تفصيلية لإدراج المركبات الهجينة والكهربائية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي وباقي الجهات الحكومية في الإمارة، حيث تم الاتفاق منذ عام 2016 على تطبيق سياسة إدراج 10% من إجمالي مشتريات المركبات الهجينة والكهربائية الجديدة والمستأجرة في المؤسسات الحكومية، وتطبيق المحفزات المدعومة من هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي لأصحاب السيارات الكهربائية.

وخلال السنتين الماضيتين تحققت نتائج إيجابية ملموسة حيث ارتفع عدد المركبات الهجينة والكهربائية المستهدفة في الإمارة في عام 2018 بما يتجاوز 4000 مركبة.