توقيع اتفاقية بين غرفة الفجيرة و"الإمارات للمستثمرين بالخارج"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة توقيع اتفاقية بين غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وذلك على هامش المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي في فندق نوفوتيل الفجيرة، الأربعاء.

وبموجب الاتفاقية - التي وقعها خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج - يقوم المجلس بتزويد غرفة الفجيرة بكافة البيانات والمعلومات عن الأسواق الخارجية وفرص الاستثمار الخارجي كي تتمكن الغرفة من توفيرها لكافة أعضائها من المؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية الوطنية الراغبة في الاستثمار بالخارج وتوفير التحليل الدقيق حول فرص وبيئة الاستثمار في سوق الدولة المستضيفة للاستثمار.

ويتعاون الطرفان في تحليل البيانات والمعلومات التي يوفرها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج حول فرص الاستثمار في الأسواق الأجنبية وبيان أثرها على المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات ومعوقات الاستثمار بهذه الأسواق والحلول المقترحة لإزالتها.