الأخضر يُزين شاشات 3 بورصات في المنطقة الأربعاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات جلسة، يوم الأربعاء، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً طفيفاً، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2776.38 نقطة، وكان الارتفاع نسبته 0.03%، فيما تراجع مؤشر السوق السعودية العام، وسط تراجع أداء قطاعاتها إلى مستوى 7659.88 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 1.17%.

وارتفع مؤشر السوق البحرينية، بعد أداء إيجابي لقطاعاتها، بنسبة 0.43% لتقفل عند مستوى 1310.51 نقطة، وانخفضت السوق العمانية ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 4459.57 نقطة وسط ضغط من قطاعي الصناعة والمال، بينما صعدت السوق الأردنية بنسبة 0.27% لتقفل عند مستوى 1962.38 نقطة بدعم من قطاع المال، في حين كانت البورصة الكويتية مغلقة لاضطراب الأحوال الجوية.

السوق الإغلاق التغير دبي 2776.38 0.03 % السعودية 7659.88 1.17 % سالب البحرين 1310.51 0.43 % عمان 4459.57 0.17 % سالب الأردن 1962.38 0.27 %

ارتفاع طفيف في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط تراجع أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.87 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 2776.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 89.6 مليون سهم بقيمة 140.9 مليون درهم نفذت من خلال 2272 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم 8 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 1.14%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.86%، واستقر قطاعا الصناعة والسلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجعة بنسبة 2.74%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.07%.

وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.77% وصولاً إلى سعر 2.29 درهم، تلاه سهم بنك الأثمار بنسبة 2.68% وصولاً إلى سعر 0.345 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.83% وصولاً إلى سعر 1.38 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بنسبة 3.80% وصولاً إلى سعر 1.52 درهم.

واحتل سهم موانئ دبي العالمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.2 مليون سهم، تلاه سهم إعمار بواقع 27.4 مليون سهم، بينما احتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 18.7 مليون درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 15 مليون درهم.

السوق السعودية تتراجع بضغط من غالبية قطاعاتها

هبط سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأربعاء، بعد تراجع أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 91.07 نقطة أو ما نسبته 1.17% ليقفل عند مستوى 7659.88 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 151.8 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 133 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع طويلة الأجل القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 2.65%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، وفي المقابل تصدر قطاع السلع الرأسمالية القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 2.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.59%.

وسجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 23.10 ريال، تلاه سهم مجموعة السريع بنسبة 9.90% وصولاً إلى سعر 13.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 148.80 ريال، وتراجع سهم تكافل الراجحي بنسبة 4.48% وصولاً إلى سعر 61.90 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.3 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 11.8 مليون سهم، بينما احتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 666.9 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 409.8 مليون ريال.

السوق البحرينية ترتد مرتفعة على كافة المستويات

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط أداء إيجابي لقطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بواقع 5.55 نقطة أو ما نسبته 0.43% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1310.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 289.2 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت بقية القطاعات بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 12.47 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.

وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.27% وصولاً إلى سعر 0.400 دولار، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.85% وصولاً إلى سعر 0.590 دينار، وتراجع سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 2.11% وصولاً إلى سعر 0.093 دينار.

واحتل سهم مصرف السلام البحرين للاتصالات المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 466.8 ألف سهم، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 246.6 ألف سهم.

قطاع الخدمات الرابح الوحيد في السوق العمانية





تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات الأربعاء، بضغط من قطاعي الصناعة والمال، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4459.57 نقطة خاسراً 7.71 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.8 مليون سهم بقيمة 899 ألف ريال نفذت من خلال 259 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة، واستقرار أسعار أسهم 11 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.26%.

وسجل سعر سهم مدينة مسقط للتحلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.31% وصولاً إلى سعر 0.125 ريال، تلاه سهم أريدو بنسبة 1.44% وصولاً إلى سعر 0.562 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم العمانية لخدمات التمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.79% وصولاً إلى سعر 0.175 ريال، تلاه سهم مسقط للغازات بنسبة 2.16% وصولاً إلى سعر 0.226 ريال.

واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 1.7 مليون سهم، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 858.2 ألف سهم، بينما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 215.6 ألف ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 141.5 ألف ريال.

السوق الأردنية تصعد بعد أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الأربعاء، بعد أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات، في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1962.38 نقطة ليخسر ما نسبته 0.27%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 2396 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم 39 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.44%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.69%، تلاه الخدمات بنسبة 0.43%.

وسجل سعر سهم مساكن الأردن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.79% وصولاً إلى سعر 2.84 دينار، تلاه سهم الركائز للاستثمار بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 0.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.17% وصولاً إلى سعر 0.55 دينار، تلاه سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.86% وصولاً إلى سعر 2.54 دينار.

واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.4 مليون دينار، تلاه سهم بنك المال الأردني بواقع 923.2 ألف دينار.