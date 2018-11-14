"العربية للطيران" تعتمد أجهزة "تاليس" لإدارة نظام حقيبة الطيران الإلكترونية

الشارقة 24:

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اختيارها لأجهزة "تاليس" لإدارة نظام حقيبة الطيران الإلكترونية "آفيو بوك" الجديد الذي يتيح للطيارين في قمرة القيادة إمكانية التعامل بكفاءة مع الكتيبات والمخططات الرقمية، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الطرفان على هامش "معرض البحرين الدولي للطيران" اليوم الأربعاء.

وكانت "العربية للطيران" قد بدأت بتطبيق نظام حقيبة الطيران الإلكترونية "آفيو بوك" منذ عدة أعوام، مما ساعدها على تقليص كمية المطبوعات الورقية المطلوب نقلها على متن الطائرات، إضافة إلى تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وسيتم استبدال نظام حقيبة الطيران الإلكتروني الحالي على متن الطائرات بأجهزة لوحية من "تاليس" لضمان تطبيق أحدث التقنيات العالمية، ويتميز النظام الجديد بوزن أخف ويتضمن مجموعة من المزايا المحسنة ليوفر أعلى مستويات الموثوقية والأداء على متن الطائرة.

وأفاد عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، أن الكفاءة شكلّت عنصراً جوهرياً في عمليات "العربية للطيران" منذ انطلاقتها الأولى قبل 15 عاماً، ولهذا السبب تم اختيار أجهزة "تاليس" اللوحية في قمرة القيادة كدلالة واضحة على منهجيتها المبتكرة في الاستثمار بحلول التكنولوجيا والابتكار لمواصلة الارتقاء بمعايير الموثوقية والكفاءة التشغيلية، ونتطلع قدماً للعمل إلى جانب "تاليس" على تنفيذ هذا المشروع الجديد بنجاح.

وصرح روجر دايكس نائب الرئيس لمجموعة تاليس الشرق الأوسط، بأنهم فخورون لاختيارهم من قبل مجموعة العربية للطيران، وهي شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويشرفنا تزويد الشركة بنظام الطيران الإلكتروني الجديد "آفيوبوك" يمثل هذا الاختيار فوزاً كبيراً لشركة تاليس في الشرق الأوسط مما يعزز وجودنا في المنطقة، ونجدد التزامنا بدعم شركة العربية للطيران في دفع الابتكار والتميز بأعلى المعايير.

ومن المقرر طرح الأجهزة الجديدة تدريجياً على متن جميع طائرات أسطول "العربية للطيران" اعتباراً من شهر أبريل 2019، وتشغل "العربية للطيران" حالياً أسطولاً يضم 53 طائرة جديدة من طراز "إيرباص إيه 320" تخدّم أكثر من 150 وجهة عالمية من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات والمغرب ومصر، ويتوقع للناقلة استلام 5 طائرات إضافية من طراز "إيرباص إيه 321 نيو إل آر" في عام 2019.