الشارقة لإدارة الأصول تكرم رائد أعمال إماراتي

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرصها على دعم رواد الأعمال المميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كرّم سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، مؤخراً، أحمد عبد الله الجزيري، مؤسس شركة "كريشن آند انوفيشن للوساطة التجارية"، وذلك تقديراً لجهوده في تمكين الشركة من إقامة شراكات استراتيجية عالمية لتطوير مشاريع مبتكرة تعزز من التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

وأكد سعادة وليد الصايغ، أن الشارقة لإدارة الأصول تسعى دائماً للوصول إلى العالمية، وتفتخر بوجود الكفاءات البشرية المواطنة، من قادة ورواد الأعمال المميزين الذين يساعدون الشركة في تحقيق هذا الهدف، والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية والتوسع فيها، ويعد أحمد عبد الله الجزيري واحداً من أولئك المواطنين المبدعين الذي قدموا لنا كل دعم ممكن لإقامة المزيد من الشراكات الناجحة في مناطق مختلفة من العالم".

من ناحيته، شكر أحمد عبد الله الجزيري شركة الشارقة لإدارة الأصول على منحه ثقتها والتعاون مع شركته في التواصل مع كبرى المؤسسات والشراكات العالمية، في القطاعات التي تتطلع الشارقة لإدارة الأصول للعمل فيها، والتعاون بين الجانبين في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي أسهمت في توقيع الكثير من الاتفاقيات الناجحة.

ومن الجدير بالذكر، أن نشاط شركة الشارقة لإدارة الأصول يتركز بشكل كبير في قطاعات متعددة، تشمل التمويل، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والعقارات، والصناعة، والنقل، إضافة إلى النفط والغاز. وتتولى الشركة ضمن مسؤولياتها عدداً من المشاريع الرئيسية التي تم تسليمها في الشارقة، وتعمل أيضًا في تنفيذ مشاريع مهمة أخرى ذات جدوى اقتصادية. وتشمل المشاريع المميزة للشركة واحة الصجعة الصناعية، وسوق الحراج، وسوق الجبيل، وغيرها.

وتسعى شركة الشارقة لإدارة الاصول إلى تعزيز التنوع والقدرة التنافسية والحيوية لاقتصاد الشارقة، والذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم الشركة بمبادىء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية في جميع مشاريعها ومبادراتها بما يتماشى وينسجم مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.