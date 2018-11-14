اتفاقية بين "أدنوك" و"مبادلة" لبحث فرص مشتركة للاستثمار

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الأربعاء، اتفاقية إطارية مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، بهدف استكشاف فرص النمو المحتملة من خلال الاستفادة من محفظة مبادلة المتنوعة من أصول التكرير والبتروكيماويات لدعم طموحات أدنوك للاستثمار في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات على المستوى العالمي.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومعالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار، ووقعها عبدالعزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيمياويات في "مبادلة"، وذلك خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، الذي تجري فعالياته حالياً في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، أفاد مصبح الكعبي، بأن "مبادلة" تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تضم عدداً من الشركات العالمية الناجحة والمتخصصة في مجال التكرير والبتروكيماويات، والتي ترتبط بشراكات قوية مع "أدنوك"، وباعتبار أن الشركتين مملوكتان لنفس الجهة، وهي حكومة أبوظبي، فمن الطبيعي أن نوسع تعاوننا المشترك وشراكتنا على المستوى العالمي، بحيث نستفيد من التكنولوجيا التي نمتلكها، ومعرفتنا بالأسواق، ومقدرتنا على الحصول على المواد الأولية، وخبراتنا التشغيلية.

من جهته ذكر عبد العزيز الهاجري أن هذه الاتفاقية هي تطور طبيعي للعلاقة الوثيقة التي تربط بين أدنوك ومبادلة، وتضمن الاستمرار في تعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية بما يتماشى مع توجيهات القيادة المتمثلة في تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط ننتجه.

ونجحت "مبادلة" في تطوير محفظة استثمارات متنوعة تضم عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكرير والبتروكيماويات ومنها "أو أم في"، و"سيبسا"، و"كوزمو أويل"، و"باركو"، و"نوفا للكيماويات"، و" بورياليس"، وتتميز هذه الشركات بقدراتها الفنية والتجارية العالية، حيث تمتلك بعضاً من أفضل تقنيات إنتاج "البولي أوليفين"، في حين أنها تعتبر الأسواق الرئيسية للنفط الخام.