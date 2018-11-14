"أدنوك" تستثمر 5.1 مليار درهم في تطوير وتوسعة حقل بوحصا العملاق

الشارقة 24 – وام:

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" الأربعاء، عن عزمها استثمار 5.1 مليار درهم في تطوير وتوسعة حقل "بوحصا"، بهدف زيادة سعته الإنتاجية من النفط الخام إلى 650 ألف برميل يومياً، وذلك في خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي التي تشمل زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام وخفض التكاليف وتعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وقامت أدنوك البرية، إحدى الشركات التابعة لأدنوك والتي تدير الحقل، بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة "تكنكاس ريونيداس" الإسبانية، ومن المتوقع أن يستغرق الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد 39 شهراً، وسيسهم تطوير الحقل في زيادة إنتاج النفط من 550 ألف برميل يومياً إلى 650 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2020.

حضر توقيع العقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وآرثر والاس كروسلي، الرئيس التنفيذي للاستكشاف والتطوير والإنتاج في "تكنكاس ريونيداس"، وعبد المنعم الكندي، مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، وقام بالتوقيع عليه ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية، وريكاردو سانشيز جاليندو، مدير تطوير أعمال الاستكشاف والإنتاج في "تكنكاس ريونيداس".

وتأتي ترسية العقد عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي في اجتماعه الأخير خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020 و5 ملايين برميل يومياً في عام 2030.

وبهذه المناسبة، أفاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بأنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي النفطية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، يسهم هذا الاستثمار الكبير في حقل "بوحصا" في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تمضي أدنوك في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام، ومع جهودنا الهادفة للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، فإن تطوير حقل بوحصا يؤكد التزامنا بضخ استثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

وستشمل عملية تطوير الحقل وتوسعته بناء منشآت وشبكات خطوط أنابيب جديدة ومراكز إنتاج، وتحويل ثلاثة خطوط إنتاج في محطة مركزية لفصل الغاز وغيرها من المنشآت الأخرى ذات الصلة، وبالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط من حقل "بوحصا"، سيقوم المشروع بتنظيم مناولة المياه، وتنفيذ مرحلة ثانية لاستعادة رفع الغاز وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل عدد الآبار غير النشطة.