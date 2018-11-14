"الاقتصاد" تبحث تعزيز التعاون مع روسيا وكندا في الاستثمار والتجارة

الشارقة 24:

بحث سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية خلال استقباله وفداً روسياً ترأسه سعادة فيزلي أوسماكوف نائب وزير التجارة والصناعية في جمهورية روسيا الاتحادية، التعاون في الاستثمار والتجارة.

وأكد آل صالح خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أن العلاقات الإماراتية الروسية تشهد تطوراً ملموساً على كافة الصعد ومنها الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وقدم سعادته نبذة عن البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات المدعومة بمظلة تشريعات اقتصادية مرنة وعصرية، منوهاً بوجود عشرات المناطق الحرة في الإمارات التي تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب ومنها التملك الكامل بنسبة 100 %.

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وأشار سعادته إلى رؤية القيادة الرشيدة التي تقوم على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة كشكل من أشكال التكيف مع مرحلة ما بعد النفط، والتي تتضمن الاستثمار في بناء القدرات البشرية الإماراتية المتمكنة.

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ولفت إلى استراتيجية الإمارات المستقبلية، التي تقوم على بناء شراكات مستدامة مع الدول الصديقة في قطاعات التكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جانبه أكد رئيس الوفد الروسي حرص بلاده على تعزيز وتعميق التعاون مع دولة الإمارات في كافة المجالات خاصة على صعيد التجارة والاستثمار، منوهًا بوجود إمكانيات كبيرة لتوسيع وتعزيز التعاون.

وأشاد المسؤول الروسي بالتطور الذي تشهده دولة الامارات في كافة المجالات وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات مستشهداً بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2018، الذي انطلق أمس بمشاركة 2200 شركة من 125 دولة و حضور أكثر من 100 وزير للطاقة والنفط ورئيس تنفيذي من كبار قيادات شركات النفط العالمية، لافتاً إلى حرص الشركات الروسية على التواجد في هذا الحدث العالمي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا الاتحادية بلغ حوالي 2.5 مليار دولار خلال العام 2017، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار لعام 2016، ويعمل في الدولة أكثر من 3 آلاف شركة روسية تنشط في أسواق الإمارات في كافة القطاعات، وعلى رأسها التجارة والصناعة والنفط والغاز وقطاعات أخرى عديدة، وتعتبر الإمارات إحدى الوجهات المفضلة للسياح الروس، حيث زار الإمارات في العام 2016 أكثر من 350 ألف سائح روسي عبر 124 رحلة طيران أسبوعياً من روسيا للإمارات، وهناك أكثر من 16 ألف مقيم روسي في الدولة.

كما استقبل سعادة عبد الله آل صالح في مقر الوزارة في ابوظبي ريك مصلح نائب رئيس جهاز الاستثمار بحكومة مقاطعة ساسكتشون الكندية والوفد المرافق له بحضور سعادة مسعود حسين سفير كندا لدى الدولة وتم بحث فرص ومجالات تعزيز التعاون بين دولة الامارات وكندا خاصة بمجال الاستثمار والتجارة.

أكد الجانبان خلال اللقاء الرغبة المتبادلة في مد جسور التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار بالتركيز على القطاعات الهامة للبلدين كالطاقة التقليدية والمتجددة والتعليم والبحث العلمي والابتكار.

وأكد آل صالح خلال الاجتماع على ضرورة العمل المشترك لتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين لما يشكله من ركيزة أساسية لنمو العلاقات الثنائية وتنويعها ودفعها نحو آفاق أوسع.