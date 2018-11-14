نكسة جديدة للاقتصاد الياباني بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً في الفصل الثالث من العام الجاري، بعد سنتين من النمو، خصوصاً بسبب الكوارث الطبيعية التي شهدها الأرخبيل في الأشهر الأخيرة.

وتفيد معطيات أولية أعلنتها الحكومة اليابانية، الأربعاء، أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,3% في الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، عما كان عليه في الربع السابق.

ويأتي هذا التراجع بعد زيادة بنسبة 0,8% في الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 0,3% منذ بداية العام.

وتحدث وزير الإنعاش الاقتصادي توشيميتسو موتيجي على الفور عن تأثير الكوارث الطبيعية، حسبما نقلت الصحف، مؤكداً أنها انتكاسة موقتة.

وأشار كاتسونوري كيتاكورا لمحلل في مجموعة "سوميتومو ميتوسي تراست اسيت مانيجمنت"، إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير والزلازل كبحت استهلاك العائلات واستثمارات الشركات والصادرات.