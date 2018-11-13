الأخضر يغطي بورصتي الكويت والأردن في تداولات الثلاثاء

الشارقة 24:

سجلت سوق دبي تراجعاً، في تداولات منتصف الأسبوع، في جلسة الثلاثاء، وسط تراجع أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام الى مستوى 2775.51 نقطة وكان الانخفاض بنسبة 0.98%.

كما تراجع مؤشر سوق السعودية العام، وسط تباين أداء قطاعاتها الى مستوى 7750.95 نقطة، بخسائر بلغت نسبتها 0.31%.

وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق الكويتية، بنسبة 0.13% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5297.04 نقطة.

بينما تراجع مؤشر السوق البحرينية بعد أداء سلبي لقطاع البنوك التجارية، بنسبة 0.26% لتقفل عند مستوى 1304.96 نقطة.

وسارت على خطاها السوق العمانية ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 4467.28 نقطة، وسط ضغط من كافة قطاعاتها.

وأخيراً ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.68% لتقفل عند مستوى 1957.01 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2775.51 0.98% سالب السعودية 7750.95 0.31% سالب الكويت 5297.04 0.13% البحرين 1304.96 0.26% سالب عمان 4467.28 0.28% سالب الأردن 1957.01 0.68%

سوق دبي تتراجع

تراجعت سوق دبي وسط تراجع أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 27.37 نقطة أو ما نسبته 0.98% ليقفل عند مستوى 2775.51 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 96.3 مليون سهم، بقيمة 122.9 مليون درهم، نفذت من خلال 1862 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 26 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين.

محطة حمراء في السوق السعودية

تراجع سوق الأسهم السعودية، بعد تباين أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

وهبط مؤشر السوق العام بواقع 24.04 نقطة، أو ما نسبته 0.31% ليقفل عند مستوى 7750.95 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 141.6 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 88 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 88 شركة.

ارتفاع متواضع في السوق الكويتية

ارتفع السوق الكويتية، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.07 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 5297.04 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 24.4 مليون سهم، بقيمة 9.1 مليون دينار نفذت من خلال 1632 صفقة.

قطاع البنوك يقود السوق البحرينية للتراجع

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية، وسط أداء سلبي لقطاع البنوك التجارية، وكان هذا الانخفاض بواقع 3.40 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1304.96 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية مليون سهم بقيمة 262.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 17.00 نقطة.





السوق العمانية تواصل تراجعها

تراجع مؤشر السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4467.28 نقطة خاسراً 12.34 نقطة أو ما نسبته 0.28%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 426 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 20 شركة.

السوق الأردنية ترتد مرتفعة

ارتفع مؤشر السوق الأردنية، بعد أداء إيجابي لقطاعاتها الثلاث في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام.

وأقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1957.01 نقطة، ليخسر ما نسبته 0.68%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار نفذت من خلال 2438 صفقة.