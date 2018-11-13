مؤتمر "التعاون الصناعي" بالشارقة يبحث "تطوير الوسائل التصديرية"

الشارقة 24:

تنطلق الإثنين المقبل، أعمال الدورة الثانية من "مؤتمر التعاون الصناعي وسلاسل التوريد"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

ويبحث المؤتمر الذي تستضيفه الغرفة في مقرها، آفاق ومجالات التصنيع المستقبلية، وسبل تطوير القطاع الصناعي وتسريع وتيرة توريد المنتجات، بالاستفادة من التحولات الرقمية المتسارعة، وذلك تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة الشارقة، واستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع الصناعي وتأهليه لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وبما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2021" و"مئوية الإمارات 2071".

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم الدورة الثانية من "مؤتمر التعاون الصناعي وسلاسل التوريد"، يندرج في إطار التزام غرفة الشارقة بصفتها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الإمارة، بمساعدة أعضائها على تطوير مواردهم وتعزيز حضورهم وانتشارهم في الأسواق العالمية، والارتقاء بمستوى تنافسيتهم وزيادة الفرص التصديرية أمامهم.

وأضاف العويس، أن تنظيم هذا الحدث يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة الأولى من المؤتمر، والتي أسهمت من خلال التوصيات التي خرجت بها، في رسم خريطة طريق لبرنامج عمل مركز الشارقة لتنمية الصادرات، خلال الفترة الماضية.

ويتضمن برنامج المؤتمر، عقد ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "سلسلة التعاون الصناعي وتنمية الصادرات"، والثانية بعنوان "الابتكار في سلسلة التوريد - الفرص والتحديات"، والثالثة بعنوان "رعاية ريادة الأعمال وسلسلة التوريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".