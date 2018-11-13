أسهم أوروبا تنتعش وسط آمال بشأن التجارة

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، وسط آمال بخفض التصعيد في حرب الرسوم الجمركية الأميركية الصينية مما نحى جانباً مخاوف الجلسة السابقة من تراجع محتمل لأسهم التكنولوجيا بعد خفض موردين لأبل توقعاتهم.

وبحلول الساعة 08:34 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.8% رغم تكبد مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية خسائر ثقيلة يوم الإثنين.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.2% بعد أن تراجع 3.7% خلال الجلسة السابقة عندما فقد المؤشر ناسداك في نيويورك أكثر من 2%.

وكان قطاع الاتصالات أكبر رابح في أوروبا يوم الثلاثاء، وسجل مؤشره أعلى مستوياته منذ 24 أغسطس آب بصعوده 1.8% مدعوماً بتعهد فودافون بخفض تكاليف التشغيل.

وحقق سهم بي.تي.جي للأجهزة الطبية وخدمات الرعاية الصحية أفضل أداء حيث قفز 13.6% بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات أفضل من المتوقع ونظرة مستقبلية إيجابية.