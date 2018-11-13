دعيفس: قانون التحكيم الجديد يعزز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً

الشارقة 24:

نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، في مركز دبي المالي العالمي، وعلى هامش فعاليات "أسبوع دبي للتحكيم" غداء عمل وجلسة نقاشية خاصة حول "قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوافقه مع قواعد التحكيم المؤسسي"، بحضور سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز تحكيم، ومدير عام المركز الأستاذ أحمد العجلة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمركز وشخصيات بارزة ومختصين في مجال التحكيم والقانون.

وتأتي هذه الجلسة في إطار التزام مركز "تحكيم" وحرصه الشديد على توفير أعلى درجات التميز في مجال التحكيم ومساهمته الفعالة في توفير منصات حوارية مجدية مع مختلف الجهات والمختصين بمجال التحكيم بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات العلاقة.

وقد بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية قدمتها الدكتورة أسماء الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية في مركز تحكيم، حيث قدمت شرحاً موجزاً حول المركز والخدمات التي يقدمها وآليات العمل المتبعة في معالجة القضايا التحكيمية التي تعرض على المركز في مختلف القطاعات، كما سلطت الدكتورة أسماء الرشيد الضوء على رسالة المركز المرتكزة على مبادئ السرية والكفاءة وقابلية التنفيذ، والتأكيد على أن المركز هو مؤسسة غير ربحية يهدف إلى تقديم قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة والدولة ككل.

وأفادت الدكتورة أسماء الرشيد بأن دور مركز تحكيم في تعزيز بيئة الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الدولة، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات ارتفاعاً في أعداد المستثمرين المحليين والأجانب الباحثين عن ملاذ آمن لاستثماراتهم.

وتابعت: "من الركائز المهمة لخلق بيئة مواتية للاستثمار ضمان ثقة المستثمرين في النظام القانوني والتشريعي للدولة، وفي هذا الإطار، يقدم مركز "تحكيم" بديلا للتقاضي أمام محاكم الدولة وفق أعلى آليات ومعايير العمل المتميز، وبفريق عمل مختص يمتلك من الخبرات الكثير ضمن شتى المجالات".

وكان مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" قد اعتمد قواعد جديدة للتحكيم في مطلع شهر يونيو 2017، حيث تتماشى القواعد الجديدة مع جميع المعايير الحديثة للتحكيم الدولي، وبعد مرور عام على هذا الاعتماد وبالتحديد في 16 يونيو 2018 اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً للتحكيم يستند إلى حد كبير إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

وقد شارك في الجلسة النقاشية حول "قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوافقه مع قواعد التحكيم المؤسسي" والتي أدارها الأستاذ صلاح الحليان، المدير التنفيذي لشركة الخليج للاستشارات التأمينية، كل من الأستاذ محمد الحمادي، الشريك الرئيسي في شركة إم إيه إيه للاستشارات القانونية، والأستاذ غانم الهاجري، الشريك المؤسس في مكتب القانون الدولي الاستشاري، والأستاذ علي الهاشمي، الشريك الإداري في جلوبال أدفوكيتس، والأستاذ نصيف بوعلام، عضو اللجنة التنفيذية لمركز تحكيم والشريك في شركة كلايد وشركاه.

حيث ناقش المشاركون الدور المميز لقانون التحكيم الجديد في الدولة، والنتائج المتوقعة له وانعكاساته على إجراءات إنفاذ قرارات التحكيم، ومقارنة الفترة الزمنية المستغرقة لإنفاذ التحكيم قبل وبعد صدور قانون التحكيم الجديد، حيث كان الأمر يستغرق من سنتين إلى 3 سنوات لإنفاذ قرار التحكيم، في حين أن قانون التحكيم الجديد نص في المادة (55/2) على أن يأمر رئيس المحكمة أو القاضي المختص بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم طلب المصادقة.

وأكد سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي على أن تطبيق القانون الجديد سيساهم في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأفاد دعيفس أن حرص المركز يأتي ضمن الاستراتيجية الموضوعة في أن تكون المشاركات في المحافل الدولية والمحلية بطابع عقد الشراكات والتحالفات مع القطاع الخاص لأجل الانسجام في منظومة العمل الميداني بشكل إيجابي عميق وفعال، لذلك تم عقد هذه الفعالية بالشراكة مع المختصين في القطاع ذاته حيث ضمنت مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة وشركة كلايد اند كو الشرق الأوسط ومكتب جلوبال أدفوكسي أند ليغال كاونسيل وشركة المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية.