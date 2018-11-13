تونس تتوقع 9 ملايين سائح في 2019

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن بلاده تتوقع أن يزورها ما يصل إلى 9 ملايين سائح للمرة الأولى العام المقبل، فيما تتعافى صناعة السياحة في أعقاب هجوم على منتجع ساحلي عام 2015.

وزار تونس نحو 6.2 مليون سائح في الأشهر الـ 9 الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 16.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تعاف من آثار هجوم 2015.

وأكد رئيس الوزراء، الإثنين، أن تونس تتوقع أن يصل عدد السياح إلى 8 ملايين في 2018.

وأضاف للبرلمان أنه يأمل أن يستمر التعافي، وأن يزور تونس 9 ملايين سائح في 2019.