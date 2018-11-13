شركة "أدنوك" تبرم اتفاقية مع "إيني" الإيطالية

الشارقة 24 – وام:

أبرمت أبوظبي ممثلة بشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الثلاثاء، اتفاقية امتياز حصلت بموجبها شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز على 25% في مشروع عملاق للغاز الحامض البحري، وتضم منطقة امتياز "غشا" حقول " الحيل" و"غشا" و"دلما" البحرية.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، التي تعد أول اتفاقية امتياز للغاز عالي الحموضة، تتحمل "إيني" نسبة 25% من المصاريف التطويرية للمشروع، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

يأتي الإعلان عن الاتفاقية عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة أدنوك الجديدة للغاز، التي تهدف لتحقيق اقصى قيمة من مكامن الغاز في أبوظبي، ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول إلى تصديره.

وقع الاتفاقية، التي تسري لمدة 40 عاماً، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، ومجموعة شركاتها وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".