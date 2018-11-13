الأحمر يكتسح بورصات المنطقة بتداولات الإثنين باستثناء السعودية

الشارقة 24:

تراجعت سوق دبي، في ثاني تداولات الأسبوع، في جلسة الإثنين، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2802.88 نقطة، وكان الانخفاض نسبته 0.53%.

وارتفع مؤشر سوق السعودية العام، وسط ارتفاع شبه جماعي لقطاعاتها، إلى مستوى 7770.21 نقطة، بأرباح بلغت نسبتها 0.77%.

وفي المقابل تراجع مؤشر السوق الكويتية، بنسبة 0.20% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5289.97 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق البحرينية، بعد أداء سلبي لقطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، بنسبة 0.32% لتقفل عند مستوى 1308.36 نقطة.

وسجلت السوق العمانية تراجعاً ملحوظاً ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 4479.62 نقطة، وسط ضغط من كافة قطاعاتها.

وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.83% لتقفل عند مستوى 1943.76 نقطة، بضغط من قطاعاتها الثلاث.



السوق الإغلاق التغير دبي 2802.88 0.53 % سالب السعودية 7770.21 0.77 % الكويت 5289.97 0.20 % سالب البحرين 1308.36 0.32 % سالب عمان 4479.62 0.53 % سالب الأردن 1943.76 0.83 % سالب مؤشر سوق دبي يتراجع

تراجعت سوق دبي، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.84 نقطة أو ما نسبته 0.53% ليقفل عند مستوى 2802.88 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 87.5 مليون سهم بقيمة 127.7 مليون درهم، نفذت من خلال 1658 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 21 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية بعد ارتفاع شبه جماعي للقطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 59.10 نقطة، أو ما نسبته 0.77% ليقفل عند مستوى 7770.21 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 124.9 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 146 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة.

محطة حمراء في السوق الكويتية

تراجع السوق الكويتية وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.85 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 5289.97 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.2 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون دينار نفذت من خلال 1707 صفقات.

السوق البحرينية تتراجع على كافة المستويات

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية وسط أداء سلبي لقطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 4.21 نقطة أو ما نسبته 0.32% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1308.36 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 462.3 ألف دينار.

السوق العمانية تسجل خسائر

تراجع مؤشر السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4479.62 نقطة خاسراً 24.06 نقطة أو ما نسبته 0.53%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 1.6 مليون ريال، نفذت من خلال 522 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة.

تراجع قطاعات السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية، بعد أداء سلبي لقطاعاتها الـ 3، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

وأقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1943.76 نقطة، ليخسر ما نسبته 0.83%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار، نفذت من خلال 3221 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 46 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة.