حمد المحمود: "روّاد" قدمت تمويلاً بـ 18 مليون درهم لعدد من المشاريع

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلن سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، الإثنين، عن الهوية المؤسسية الجديدة لـ "روّاد"، المواكبة لحالة التطور والازدهار التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي.

يذكر أن "رواد" بادرت منذ تأسيسها إلى إطلاق ودعم العديد من المشاريع الناجحة، الموجهة إلى خدمة المجتمع الإماراتي، واجتهدت في دعم الشباب ورعايتهم، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم وأحلامهم إلى واقع ملموس، بعد تأهيلهم بشكل كامل، مبيناً أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية، أكثر من 1530 ساعة تدريبية في برامج بناء القدرات، استفاد منها أكثر من 3800 رائد أعمال.

وأضاف المحمود لـ "الشارقة 24"، أن "روّاد" قامت خلال السنوات الماضية بدعم أكثر من 300 مشروع، منها 179 مشروعاً تجارياً، و114 مشروعاً خدمياً، و9 مشاريع صناعية، يمتلك 60% منها شباب مواطنون، والبقية من نصيب الشابات الإماراتيات، في حين قدمت المؤسسة تمويلاً مباشراً وغير مباشر، لنحو 36 مشروعاً، بقيمة إجمالية تجاوزت حاجز الـ 18 مليون درهم.

وأردف المحمود أن المؤسسة سعت خلال الفترة الماضية، إلى تحسين أداء روّاد الأعمال، عبر تأهيل قدراتهم وصقلها من خلال البرامج التعليمية والمعرفية، الهادفة إلى نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال والابداع والابتكار، وتقديم أكثر من 1300 استشارة على مدار السنوات الماضية.