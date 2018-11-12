اتفاقية إطارية بين "أدنوك" و"أرامكو السعودية"

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الإثنين، اتفاقية إطارية مع شركة أرامكو السعودية لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال أعمال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

وتجمع هذه الاتفاقية بين اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم من الخليج العربي للعمل معاً في منطقة ذات أهمية استراتيجية لكلا الشركتين في إطار سعيهما لتعزيز العائدات من قطاعات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

وقع الاتفاقية، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها والمهندس أمين حسن الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين.

وبحسب الاتفاقية، ستتعاون أدنوك وأرامكو في إجراء تقييم مشترك لفرص الاستثمار في جميع جوانب ومراحل أعمال الغاز الطبيعي المسال، بهدف تعزيز القيمة وزيادة العائدات للطرفين.

كما تنص الاتفاقية على التعاون في إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وتبادل المعرفة والخبرات في أسواق الغاز الطبيعي المسال.

وأفاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - بهذه المناسبة – بأن دولة الإمارات ترتبط مع المملكة العربية السعودية بعلاقات وثيقة تقوم على التاريخ والرؤية والمصالح الاستراتيجية المشتركة، ويسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع الأشقاء في أرامكو حيث تهدف هذه الخطوة إلى توسعة مجالات التعاون بين الشركتين والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي والاجتماعي بعيد المدى".