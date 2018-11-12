"أدنوك" توقع مذكرة مع شركة الاحتياطيات البترولية الهندية

الشارقة 24:

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الإثنين، مذكرة تفاهم مع شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لدراسة تخزين احتياطي من نفط أدنوك الخام في منشأة جديدة تحت الأرض في "بادور" بولاية كارناتاكا الهندية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2.5 مليون طن حوالي 17 مليون برميل.

وتأتي مذكرة التفاهم مع الشركة المملوكة للحكومة الهندية والمتخصصة في تخزين احتياطي من النفط الخام للاحتياجات الاستراتيجية بعد أيام من إعلان أدنوك عن تسليم آخر شحنة من إجمالي 5.86 مليون برميل من النفط الخام لتخزينه في منشأة واقعة في مانغلور بولاية كارناتاكا أيضاً.

حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها ومعالي دارمندرا برادهان وزير البترول والغاز الطبيعي وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند وقام بتوقيعها عبد الله سالم الظاهري مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة في أدنوك وإتش بي إس أهوجا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك".

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: تتماشى مذكرة التفاهم مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون مع مختلف دول العالم وتؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة من خلال أدنوك، ونتطلع إلى تحويل هذه الاتفاقية الإطارية إلى شراكة تعود بالنفع على البلدين الصديقين وتخلق فرصاً لأدنوك لزيادة وصول منتجاتها من النفط الخام عالي الجودة إلى سوق يشهد نمواً متسارعاً في قطاع التكرير وإلى تمكين الهند من ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتنامي عليها.