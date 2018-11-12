"اقتصادية الشارقة" تنظم ملتقى "صناعات البناء والتشييد"

الشارقة 24:

افتتح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، معرض وملتقى صناعات الشارقة للبناء والتشييد تحت عنوان "كل ما يلزمك لبناء بيتك تمييز. اتقان. وجودة" والذي تنظمه الدائرة في مجلس ضاحية مويلح في الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والمصانع والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع.

وشارك في الافتتاح كل من الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان.

وسيتضمن الملتقى منصات عرض لعدد من مصانع في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى ورش مصاحبة لمناقشة مواضيع تفيد زوار المعرض، وخلال الافتتاح تفقد رئيس الدائرة، يرافقه أصحاب السعادة ومسؤولي الجهات المشاركة، الأجنحة المشاركة في المعرض حيث تم الاطلاع على المعروضات عن قرب والحديث مع أصحابها.

ويستهدف معرض وملتقى صناعات الشارقة للبناء والتشييد، المقبلين على بناء مساكنهم، وأصحاب شركات المقاولات، ومصممي ومهندسي الديكور، وتجار مواد البناء والإنشاء.

وأكد سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن قطاع التشييد والبناء يعد الأداة التنفيذية الأولى لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لأي خطة تنموية لما يقوم به هذا القطاع من أعمال ونشاطات ومشاريع متنوعة.

وأضاف سعادته أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار جهود الدائرة لتشجيع وتحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارة، وكذلك دعم المستثمرين في هذا القطاع، والتسهيل على الملاك في أمور البناء، والتعريف بمنتجات مصانع إمارة الشارقة، واستغلال الإمكانيات التي توفرها أسواق الإمارة كذلك عرض التقنيات الحديثة في مجالات إنتاج مواد البناء خلال المعرض الذي سيقام على مدار يومين.

وأشار السويدي إلى أن الدائرة، تركز على دعم فرص التحسين المستمر لبيئة الأعمال بالإمارة، وهي أحد المحفزات الرئيسية لتطوير العمل الاقتصادي وتطبيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية، مضيفاً إن تنظيم هذا المعرض الهام يأتي ضمن خطط وبرامج الدائرة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون مع القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي.

ومن جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في الدائرة، أن معرض وملتقى صناعات الشارقة للبناء والتشييد، سيشمل العديد من الفعاليات إضافة إلى عروض مصانع الأثاث الخشبي، ومصانع الرخام والسيراميك، ومصانع الانترلوك، ومصانع التكييف والكهرباء والإنارة، ومصانع الزجاج والألمنيوم مصانع الأبواب والنوافذ، ومصانع المطابخ.

وأضافت أن المعرض والملتقى سيشمل عدد من الفعاليات خلال يومي 12-13 نوفمبر الجاري، ومن ضمن هذه الفعاليات ورشة عمل في الديكور والتصميم وهي مخصصة للنساء فقط تحت عنوان "معايير في تصميم مسكنك" تقدمها م.سلوى المرزوقي من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك لإعطاء بعض المعلومات في كيفية تأثيث غرفة الطعام، وغرفة الجلوس، وغرفة النوم، وورشة أخرى بتنظيم 2XL تعنى بفن الديكور فيما سيتم تنظيم 3 ورش في اليوم الثاني، وستتضمن الورشة الأولى استضافة أحد الاستشاريين لإعطاء المقبلين على البناء ورشة لتوعيتهم بالممارسات الواجب تفاديها، والورشة الثانية بعنوان "الصيانة الوقائية للمنشآت السكنية" والتي يقدمها كل من م .أسامة رفعت و م. محمد مصطفى من دائرة الإسكان.

وأكدت مريم على أن هذا الحدث يسهل على الزوار التواصل مع المستثمرين وإيجاد أحدث الابتكارات، كما يتيح المعرض أمام الزوار الفرصة لاكتشاف حلول التحديات الصناعية التي تقابلهم، مما يجعل عملية البحث عن المنتجات والمقارنة بينها أسهل وأفضل.