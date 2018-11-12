بحث مجالات التعاون الاقتصادي بين غرفة الشارقة وقنصلية كوريا

الشارقة 24:

التقى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفد اقتصادي كوري ضم جيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا في دبي، وعدد من المسؤولين في القنصلية ومسوؤلين من وكالة ترويج الاستثمار التجاري الكوري، هدف اللقاء إلى بحث التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة أحمد محمد عبيد النابودة عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة حيث تم مناقشة عدد من المواضيع الهادفة إلى تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين الشارقة وكوريا وخاصة في مجالات ريادة الاعمال والثقافة والتعليم.

في بداية اللقاء أعرب سعادة عبد الله سلطان العويس عن امتنانه وتقديره للتعاون الجاري مع الجانب الكوري في قطاعات اقتصادية وتنموية عدة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في مسار العلاقات بين الجانبين لاسيما في مجال التعاون الصحي ودعم المشاريع الريادية مبيناً بأن التقدم التكنولوجي والاقتصادي لجمهورية كوريا عاملاً مشجعاً للعمل المشترك لمزيد من التعاون ونقل أفضل التجارب والممارسات إلى الشارقة وتحديداً في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وأشار رئيس الغرفة بأهمية وضع برامج مشتركة تسهم في تسليط الضوء على فرص التعاون الحكومي والخاص معرباً عن ترحيب الغرفة بتقديم كافة الامكانيات المتاحة لدفع هذا التعاون إلى المزيد من النجاحات.

بدوره ثمن قنصل عام جمهورية كوريا العلاقات الثنائية بين الإمارات وبلاده التي باتت تغطي مجالات مختلفة بفضل الرغبة الصادقة لدى الحكومة في تنميتها موضحاً اسهامات إمارة الشارقة في تطويرها وتقويتها وأن مجال التعاون واسع مع توفر فرص متنوعة يمكن بذل المزيد من العمل المشترك لاكتشافها.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى أهم القطاعات التي تشتهر فيها كوريا وهي الحديد والالمنيوم والسيارات.