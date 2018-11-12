سلطان بن هده: الهوية الجديدة لـ "روّاد" تنسجم مع طبيعة الخدمات المتكاملة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، يجسد مرحلة الازدهار التي تشهدها مؤسسة "روّاد"، حيث يؤكد التصميم الجديد على الطاقة المتجددة للمؤسسة، وهو ما ينسجم تماماً مع طبيعة الخدمات المتكاملة التي تقدمها "روّاد" إلى أعضائها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتميز تصميم الهوية المؤسسة الجديدة، بجمعه بين البساطة والحداثة في آن واحد، لتعكس حجم النجاح الذي حققته "روّاد" منذ انطلاقتها وحتى اليوم ورؤيتها المستقبلية.

وأضاف السويدي أن الهوية المؤسسية الجديدة لـ "روّاد" تعبر عن طبيعة التطور الذي شهدته المؤسسة، منذ انطلاقتها في 2005 وحتى اليوم، فضلاً عن كونها تأتي ترجمة عملية لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل على تمكين وتحفيز الطاقات الشابة، لشق طريقها نحو المستقبل، بكل همة واقتدار، بحيث تستطيع الاعتماد على نفسها، والمساهمة في تطوير الحركة الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، والدولة بشكل عام.

وأشار السويدي إلى أن الهوية المؤسسية الجديدة "لرواد"، تمثل بداية مرحلة جديدة من التطور والتقدم، وهي تعكس التزامنا، تجاه روّاد الأعمال، وأن نكون مصدر إلهام لهم، سعياً لتحقيق قيمة أفضل قادرة على المساهمة في ازدهار اقتصاد الدولة، وتعزيز قواعده، من خلال بث روح الحياة في العديد من الأفكار المبتكرة، تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع واقعية.