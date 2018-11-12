مطارات دبي تبحث مع وفد نمساوي تعزيز العلاقات المشتركة

الشارقة 24 – وام:

بحثت مطارات دبي مع وفد نمساوي سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين الإمارات والنمسا والإنجازات التي يحققها قطاع الطيران في دبي والتوسعات الجارية في مشروع دبي ورلد سنترال الذي من المستهدف أن يصبح أكبر مطار في العالم خلال السنوات المقبلة.

واستقبل جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي الوفد النمساوي الذي ضم الدكتور مايكل لودوينج عمدة مدينة فيينا والمهندس ولتر روك رئيس غرفة التجارة النمساوية وسعادة الدكتور أندرياس ليبماه هولتمسان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات النمساوية.

وأبدى المسؤولون النمساويون تقديرهم للإنجازات التي يحققها قطاع الطيران في دبي، مشيرين إلى أنها تشكل نموذجاً عالمياً يحتذى.