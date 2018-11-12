وزارة تطوير البنية التحتية تستقبل وفداً من "الاقتصاد"

الشارقة 24:

استقبلت وزارة تطوير البنية التحتية ممثلة في إدارة الاتصال الحكومي وفريق السعادة والإيجابية نظيرتيها في وزارة الاقتصاد، وذلك في ديوان الوزارة بدبي، وقد أطّلع الوفد الزائر على أنشطة وتخصصات الإدارة ومهامها المختلفة، وأفضل الممارسات في المجال الإعلامي والمبادرات المتعلقة بالسعادة، إلى جانب عقد مقارنة معيارية بين الجهتين ضمن خططتهما الاستراتيجية المبنية على ضرورة تبادل الخبرات والأفكار.

وفي بداية حديثها رحبت السيدة هناء الصوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تطوير البنية التحتية، بالوفد الضيف، ولفتت إلى حرص الوزارة على تطبيقها أفضل الممارسات في مجال إدارة النشاط الإعلامي والاتصال والتواصل الداخلي والخارجي، إلى جانب تقديمها شرحاً مفصلاً عن اختصاص أقسام الإدارة الثلاثة (الإعلام والاتصال الإلكتروني والشراكة)، ودور الإعلام في الارتقاء بسمعة الوزارة وتعزيز مكانتها.

كما استعرضت الصوري كذلك اختصاصات الإدارة، واستراتيجيتها الإعلامية، والسبل المتبعة في تعزيز مكانة الوزارة إعلامياً محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب نهج الوزارة القائم على الريادة والتميز في مختلف المجالات، الأمر الذي يدعم توجه الدولة والقيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021.

من جانبه تحدث وفد وزارة الاقتصاد عن الانجازات التي حققتها الوزارة في المجال الإعلامي، ما كان له بالغ الأثر في دعم منظومة العمل وجهود الدولة في مختلف المجالات ذات العلاقة، كما أشاد على الجهود التي تبذلها وزارة تطوير البنية التحتية في تطوير قطاع البنية التحتية والطرق الاتحادية الداعمين للنمو الاقتصادي والتجاري في دولة الإمارات.