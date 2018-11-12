"روّاد" تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة

الشارقة 24:

كشفت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، اليوم الإثنين، عن تفاصيل هويتها المؤسسية الجديدة، التي تسعى من خلالها إلى مواكبة حالة التطور والازدهار التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي، والتي مكنته من وضع الإمارات ضمن قائمة الدول المتقدمة على مستوى العالم، كما تعكس الهوية الجديدة مسيرة الإنجاز والنجاح الذي حققته المؤسسة على امتداد 13 عاماً.

وتم الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة، خلال حفل أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالشارقة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، وسعادة سلطان بن هدة السويدي رئيس مجلس إدارة "روّاد"، وحمد المحمود مدير مؤسسة "روّاد"، وأكثر من 150 شخصية تمثل عدداً من الوزرات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب عدد من روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من قبل "روّاد".

وفي هذا الصدد، أكد سعادة سلطان بن هده السويدي، أن الهوية المؤسسية الجديدة لـ "روّاد" تعبر عن طبيعة التطور الذي شهدته المؤسسة، منذ انطلاقتها في 2005 وحتى اليوم، فضلاً عن كونها تأتي ترجمة عملية لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل على تمكين وتحفيز الطاقات الشابة، لشق طريقها نحو المستقبل، بكل همة واقتدار، بحيث تستطيع الاعتماد على نفسها، والمساهمة في تطوير الحركة الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، والدولة بشكل عام.

وأضاف السويدي: "بلا شك أن الهوية المؤسسية الجديدة، تمثل بداية مرحلة جديدة من التطور والتقدم، وهي تعكس التزامنا، تجاه روّاد الأعمال، وأن نكون مصدر إلهام لهم، سعياً لتحقيق قيمة أفضل قادرة على المساهمة في ازدهار اقتصاد الدولة، وتعزيز قواعده، من خلال بث روح الحياة في العديد من الأفكار المبتكرة، تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع واقعية".

وتابع قائلاً: "تسعى مؤسسة "روّاد"، من خلال هويتها المؤسسية الجديدة لأن تكون أكثر تكاملاً ومساهمة في تحقيق النمو والاستدامة لكافة المشاريع التي تنطلق من المؤسسة، لا سيما وأن النموذج الجديد يتميز بعدة ملامح، من أبرزها توضيح قدرة المشاريع المستفيدة من "روّاد" على البقاء والاستدامة، والعمل على بناء شراكات طويلة المدى مع الهيئات والمؤسسات الأخرى، بهدف تمكين الأفراد من تحقيق تطلعاتهم المهنية".

ويجسد إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، مرحلة الازدهار التي تشهدها مؤسسة "روّاد"، حيث يؤكد التصميم الجديد على الطاقة المتجددة للمؤسسة، وهو ما ينسجم تماماً مع طبيعة الخدمات المتكاملة التي تقدمها "روّاد" إلى أعضائها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتميز تصميم الهوية المؤسسة الجديدة، بجمعه بين البساطة والحداثة في آن واحد، لتعكس حجم النجاح الذي حققته "روّاد" منذ انطلاقتها وحتى اليوم ورؤيتها المستقبلية.

ومن جانبه، أكد سعادة حمد المحمود، مدير مؤسسة "روّاد"، أن سجل المؤسسة حافل بالنجاح، والعلامات البارزة، ووفق الاحصائيات، فقد قامت "روّاد" خلال السنوات الماضية بدعم أكثر من 300 مشروع، منها 179 مشروعاً تجارياً، و114 مشروعاً خدمياً، وتسعة مشاريع صناعية، يمتلك 60% منها شباب مواطنون، والبقية من نصيب الشابات الإماراتيات، في حين قدمت المؤسسة تمويلاً مباشراً وغير مباشر، لنحو 36 مشروعاً، بقيمة إجمالية تجاوزت حاجز الـ 18 مليون درهم".

وأضاف المحمود: "لقد بادرت "روّاد" منذ تأسيسها إلى إطلاق ودعم العديد من المشاريع الناجحة، الموجهة إلى خدمة المجتمع الإماراتي، واجتهدت في دعم الشباب ورعايتهم، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم وأحلامهم إلى واقع ملموس، بعد تأهيلهم بشكل كامل"، مبيناً أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية، أكثر من 1530 ساعة تدريبية في برامج بناء القدرات، استفاد منها أكثر من 3800 رائد أعمال، مضيفاً: "سعينا خلال الفترة الماضية، إلى تحسين أداء روّاد الأعمال، عبر تأهيل قدراتهم وصقلها من خلال البرامج التعليمية والمعرفية، الهادفة إلى نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال والابداع والابتكار، في حين قدمت المؤسسة لروّاد الأعمال أكثر من 1300 استشارة على مدار السنوات الماضية".

وخلال الحفل، تم استعراض مجموعة من التجارب الناجحة، التي حازت على دعم مؤسسة "روّاد" خلال السنوات الماضية، حيث قدم أصحاب المشاريع المختارة، لمحة حول أهم التحديات التي واجهتهم خلال خطواتهم الأولى في تأسيس مشاريعهم، وبينوا كيف استطاعوا تحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية كتب لهم فيها النجاح.

فمن جهتها، قدمت الدكتورة نوف الرئيسي صاحبة مجموعة بيفرلي هيلز للعناية بالبشرة والشعر والأظافر، شرحاً كاملاً عن الظروف التي مرت بها حتى استطاعت تحقيق حلمها بتأسيس المركز الحاصل على دعم مؤسسة "روّاد"، حيث قالت الرئيسي: "تمكنت من تنفيذ فكرة المركز بعد تخرجي من جامعة دبي، وبدأت أولى خطوات المشروع في 2008، بعد حصولي على دعم المؤسسة، التي وفرت لي نحو 300 ألف درهم، مكنتني من افتتاح مشروعي في 2009 بمنطقة مويلح، وبعد مرور أقل من 10 سنوات، استطعت تجاوز كافة التحديات التي واجهتها، لتصبح مجموعة بيفرلي اليوم واحداً من أبرز المراكز العاملة في امارة الشارقة، حيث تمتلك 3 فروع في مويلح، ونتطلع إلى التوسع في مدينتي خورفكان وكلباء".

أما المهندس عبد الله الشامسي، فأشار إلى أن مؤسسة "روّاد" ساهمت في تحقيق حلمه بتأسيس شركة "شكل" (shape) للبحوث والاستشارات الهندسية، حيث تحولت إلى نموذج ناجح في مجال التصميم الهندسي داخل الدولة وخارجها، بعد مساهمتها في تعزيز التطور المعماري في الدولة، من خلال دمج تقنيات التصميم والإنتاج الرقمي في عملية التصميم، وقال: تقدم شركة "شكل" الاستشارات والبحوث الهندسية لعدد كبير من المشاريع في دبي وأبوظبي والشارقة وبعض الدول العربية وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيقه لعدة إنجازات، حيث حصل في 2012 على جائزة أفضل معماري في الشرق الأوسط، كما اختير كأحد اكثر50 الشخصيات المؤثرة في المنطقة لعامين على التوالي، فيما اختير تصميم مشروع الغرفة الماطرة بالشارقة، كأحد أفضل 5 المباني الثقافية في الشرق الأوسط.

الأمر نفسه انطبق على الدكتورة أمل إبراهيم آل علي، التي قالت إن فكرة تأسيس مركز للاستشارات الإدارية والتدريب، راودتها في 2008، أثناء دراستها في المملكة المتحدة، وأنها تمكنت من تحقيق حلمها، بفضل دعم مؤسسة "روّاد" التي وفرت لها كافة اشكال الدعم التي أدت إلى تأسيس مركز كارديف للاستشارات الإدارية والتدريب، الذي يقدم مجموعة من الخدمات الإدارية والتدريب.