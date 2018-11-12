الدولار عند أعلى سعر وضبابية انفصال بريطانيا تضر بالإسترليني واليورو

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهراً مقابل منافسيه الرئيسيين، الإثنين، في حين هبط الجنيه الاسترليني واليورو بسبب الضبابية، التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولقيت العملة الأميركية دعماً من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، الذي أكد الأسبوع الماضي خططه لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، وأنه مازال ماضياً نحو رفع محتمل لأسعار الفائدة مرتين أخريين حتى منتصف 2019، بفضل الاقتصاد القوي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية، أكثر من 0.5 % إلى 97.42 وهو مستوى لامسه في يونيو 2017، وارتفع الدولار على مدى 4 أسابيع متتالية وزاد 0.4 % الأسبوع الماضي.