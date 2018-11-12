نيكي يغلق مرتفعاً وسط تعاملات متقلبة

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع المؤشر نيكي القياسي عند الإغلاق في بورصة طوكيو، الإثنين، بعد تداولات اتسمت بالتقلب، وسط إقبال على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها، إلا أن حالة الحذر الناجمة عن ضعف وول ستريت وانخفاض أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة طغت على معظم المكاسب.

وصعد نيكي 0.1% إلى 22269.88 نقطة متعافياً من خسائر مبكرة، ونزل المؤشر إلى 22046.29 خلال التعاملات، لكن المتداولين أكدوا أن صفقات آجلة دعمت المؤشر.

وأشار المحللون إلى أن تراجعاً طفيفاً للين دعم المعنويات أيضاً، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1% إلى 1671.95 نقطة.