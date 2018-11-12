المزروعي: أوبك مستعدة لتلبية احتياجات الأسواق عند نقص المعروض

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك"، استعداد الدول الأعضاء في أوبك وفي مقدمتها الإمارات والمملكة العربية السعودية، لتلبية احتياجات الأسواق في حال تعرضها لنقص في المعروض نتيجة أية عوامل سياسية.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه خلال اجتماع اللجنة الوزارية الحادي عشر، لمتابعة خفض الإنتاج للدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول" أوبك"، والدول المشاركة من خارجها في أبوظبي الأحد.

وأعلن المزروعي، أن اللجنة اطلعت على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من جانب أوبك، والدول المشاركة من خارجها، بشأن مستويات الامتثال للالتزام وتحقيق معدلات الخفض خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذلك أوضاع السوق، والتوقعات الخاصة بمستويات الطلب خلال الربع الأول من 2019 .

وتوقع معاليه استمرار التشاور حول استمرار خفض الإنتاج للعام 2019، وذلك بعد اعتماده من جانب الدول المشاركة في اجتماع فيينا الشهر المقبل.