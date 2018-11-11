"الاقتصاد" تنظم ورشة "تشكيل ملامح منظومة الابتكار"

الشارقة 24:

نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان "تشكيل ملامح منظومة الابتكار الشاملة بدولة الإمارات"، بهدف مناقشة الحلول وتبادل الأفكار حول سبل الارتقاء بأنظمة الابتكار في دولة الإمارات، وتحفيز منظومة اقتصاد المعرفة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في المجالات الإبداعية لتكون ضمن أفضل دول العالم ابتكاراً بحلول عام 2021.

افتتح الورشة سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، وذلك بحضور خبراء وممثلين عن عدد كبير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمؤشر الابتكار، فضلاً عن عدد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات رأس المال الاستثماري.

وركزت جلسات الورشة على تقييم خريطة الابتكار في الدولة والمبادرات الجاري العمل عليها حالياً لتطوير بيئة الابتكار الشاملة في دولة الإمارات، وتحليل ومناقشة التحديات القائمة والمحتملة، وبحث المقترحات والحلول التي يمكن تنفيذها لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الصدد، مع التركيز على سبل تطوير منظومتي البحث والتطوير، ورأس المال الاستثماري المخاطر، باعتبارهما محركين رئيسيين لتحويل الأداء القوي الذي حققته دولة الإمارات في مدخلات الابتكار، ولا سيما البنى التحتية وتطور الأسواق، إلى نواتج ومخرجات عملية، مثل الملكية الفكرية والإبداع.