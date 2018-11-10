الإمارات تختتم مشاركتها في معرض الصين الدولي الأول للواردات

الشارقة 24:

اختتم وفد دولة الإمارات، الذي ترأسه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مشاركته في معرض الصين الدولي الأول للواردات، التي استهدفت فتح واستكشاف أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية وتعزيز العلاقات، إلى جانب بحث سبل الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وشهد برنامج الوفد، الذي ضم عدداً من ممثلي العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة، لقاءات ثنائية بين معالي وزير الاقتصاد ووزراء ومسؤولين من عدد من الدول المشاركة، إضافةً إلى زيارات ميدانية للعديد من الشركات والمؤسسات الرائدة بالصين، من بينها زيارة مقر شركة بروج في الصين للاطلاع على أنشطتها والتعرف على أبرز إنجازاتها.

وحظي جناح الدولة في معرض الصين الدولي الأول للواردات باهتمام وزيارات مكثفة من ممثلي الأجنحة الوطنية للدول المشاركة في المعرض، فضلاً عن زيارات رجال الأعمال ومرتادي المعرض من مختلف الدول، مع تغطيات موسعة من وسائل الإعلام الصينية والآسيوية، حيث شهد المعرض مشاركة عالمية واسعة شملت نحو 130 دولة حول العالم، وزاد عدد زواره على 300 ألف زائر.

وأكد سعادة راشد مطر القمزي قنصل عام دولة الإمارات في الصين، أهمية توجه الشركات الإماراتية لزيادة صادراتها الخارجية للسوق الصيني، لكونه أحد أكبر الأسواق العالمية وتميزه بطاقات استهلاكية واسعة، فضلاً عن أنه يشهد نمواً مطرداً في ظل اتخاذ الحكومة الصينية خطوات جديدة في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري التي تبنتها منذ نحو 40 عاماً، وهو ما يعزز من رؤى تعزيز الشراكة بين الإمارات والصين، مع إتاحة دور كبير لأنشطة القطاع الخاص في تنمية التعاون القائم والارتقاء به إلى مستويات جديدة.