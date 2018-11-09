الدولار يرتفع صوب أعلى مستوى في 16 شهراً

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهراً، الجمعة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، على أسعار الفائدة مستقرة دون تغيير، وأعاد التأكيد على موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية، ملمحاً للمستثمرين بزيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.

وانخفضت العملة الأميركية بقوة بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الثلاثاء، بفعل توقعات بأن نتيجة الانتخابات تجعل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي أمراً مستبعداً.

لكن الدولار ارتفع مجدداً وتفوق في الأداء على معظم العملات الرئيسية، بدعم من قوة الاقتصاد الأميركي وزيادة أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول في رابع زيادة هذا العام.