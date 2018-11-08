غرفة الشارقة تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وفد مجري

الشارقة 24:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ملتقى للأعمال في مقرها اليوم الخميس، بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفيراني ميكلوسي النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة المجرية، إضافة إلى وفد مجري يضم 28 مسؤولاً ورجل أعمال يمثلون 19 جهة حكومية وخاصة.

حضر الفعاليات أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة الدكتور سلطان الملا، وأحمد محمد النابودة، وناصر مصبح الطنيجي، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وتوماس جوزيف مدير تطوير الأعمال في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وممثلو عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

وتم خلال الملتقى الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات والدعوات حول الفعاليات الاقتصادية المستقبلية التي تقام في الشارقة والمجر، وعقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين.

وأكد سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في كلمة له خلال الملتقى، أن غرفة الشارقة تتطلع لتعزيز الاستفادة المتبادلة من الفرص والإمكانيات المتاحة في كل من الشارقة والمجر في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما يُسهم في دفع العلاقات بين الجانبين على كافة الصعد الأخرى سواء على مستوى التواصل الحضاري والإنساني والثقافي والمعرفي أو لجهة زيادة حجم التبادل التجاري والارتقاء بمستوى التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري في مختلف المجالات التي تهم البلدين خاصة في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البيئة والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا والنقل والتعليم وغيرها، داعياً الشركات المجرية إلى الاستثمار في الشارقة والاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة على مستوى الشرق الأوسط وشرق آسيا وإفريقيا.

واستعرض النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة فرص الاستثمار المتاحة في مختلف قطاعات العمل بالشارقة وما توفره الإمارة من مزايا وحوافز وبيئة جاذبة لممارسة الأعمال.

من جانبه أكد فيراني ميكلوسي النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة المجرية رئيس الوفد المجري حرص بلاده على تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات ودفعها نحو مزيد من النمو والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات، مشيراً إلى سعي غرفة المجر إلى بناء أفضل العلاقات مع نظيرتها في الشارقة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين الشارقة والمجر وتشجيع رجال الأعمال الإماراتيين على الاستثمار في المجر.

وأعرب ميكلوسي عن شكره لغرفة الشارقة على تنظيم هذا الملتقى الذي يشكل محطة جديدة لتطوير وتحسين العلاقات الاقتصادية القائمة وتحقيق التطلعات المشتركة التي تخدم مصالح البلدين الصديقين ومجتمع الأعمال.

ومن جهته استعرض توماس جوزيف مدير تطوير الأعمال في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي المزايا الفريدة التي توفرها المنطقة للشركات والمستثمرين الأجانب والتي جعلتها منصة رائدة لمزاولة الأعمال مع مختلف دول العالم ومن أبرزها إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وإمكانية إعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100 % وتحويل الأموال بنسبة 100 بالمائة مجاناً، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل سواء للأفراد أو الشركات إلى جانب موقعها الاستراتيجي بجانب مطار الشارقة الدولي الذي يسمح بالوصول إلى سوق تحتضن أكثر من 2 مليار نسمة خلال أقل من أربع ساعات بالطائرة وهو ما جعلها مركز أعمال لأكثر من 8000 شركة من 160 دولة.

وشهدت فعاليات الملتقى، عدداً من اللقاءات الثنائية بين ممثلي مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة غرفة الشارقة ورجال الأعمال المجريين، كما جال الوفد المجري في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة حيث تعرف على جانب من الصناعات المحلية التي تتميز بجودتها العالية.