"بادري لريادة الأعمال" تطلع منتسباتها على "التجربة الهندية"

الشارقة 24:

نظمت أكاديمية "بادري للمعرفة وبناء القدرات"- الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالشارقة، رحلة تعليمية للعاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة 13 رائدة أعمال في الدولة، من مختلف الجنسيات، خضعن من خلالها لورشة تدريبية مكثفة لمدة أسبوع، بهدف تطوير مهاراتهن في ريادة الأعمال، وتوظيفها في خدمة القضايا المجتمعية، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال.

وجاءت الرحلة ضمن البرنامج التدريبي للدورة الأولى من برنامج "بادري لريادة الأعمال الاجتماعية"، التي تأتي في إطار شراكة استراتيجية تجمع بين "بادري للمعرفة وبناء القدرات"، و"كلية ريادة الأعمال الاجتماعية" البريطانية، والتي تعدُ أول شراكة من نوعها تتيح للكلية التوسع في المنطقة العربية.

وشاركت رائدات الأعمال خلال رحلتهن إلى الهند، بالتعاون مع "كلية ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة المتحدة والهند، في جلسات تدريبية عملية وحوارات مفتوحة مع خبراء في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية وأصحاب مشاريع ناجحة، للحصول على الخبرة الفنية، والمشورة المهنية المتعلقة بإطلاق مشاريع ذات تأثير مجتمعي إيجابي مستدام، تحقق الربحية والنجاح معاً، بالإضافة إلى زيارة عدد من المشاريع الاجتماعية الرائدة.

وأكدت سعادة ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن هذه الزيارات والرحلات الميدانية تشكل واحدة من أهم المراحل في برنامج بادري لريادة الأعمال الاجتماعية، التي تتيح لرائدات الأعمال المشاركات، فرصة تعلّم واكتساب الخبرة العملية المباشرة، من الخبراء المختصين في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، والاستفادة من تجارب الآخرين، واستكشاف مدى الـتأثير الاجتماعي للمشاريع والأعمال التجارية.

وأضافت أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أتاح البرنامج لرائدات الأعمال الـ 13 المشاركات، الانخراط في جلسات تدريبية مكثفة تعرفن خلالها على أسس ومراحل إطلاق المشاريع الريادية الاجتماعية، وجاء تنظيم هذه الجلسات بهدف تشكيل نماذج الأعمال التجارية المناسبة لهنَ، ودراسة المقترحات القيمة، بناءً على المعارف والخبرات التي اكتسبنها، من مختلف الزيارات الميدانية والدورات التدريبية وجلسات التعلم التي شاركن بها.